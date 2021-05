Les programmes du PCF et de LFI sont compatibles, démontrent des communistes

« Oui, les programmes communistes et France insoumise sont compatibles », peut-on lire en conclusion d’une étude approfondie menée par Serge Pace et Pascal Tournois de la fédération des Alpes-Maritimes du Parti Communiste Français, disponible à cette adresse.

Ils ont réalisé ce travail en réaction à un document qu’ils qualifient de « pitoyable manipulation », produit par le RAPSE (Réseau d’Action pour la Promouvoir la Sécurité de l’Emploi, un organe interne au PCF). La démonstration de ces derniers avait pour but de montrer que les programmes « l’Avenir en commun » (de la France insoumise) et « La France en commun » (du PCF) serait extrêmement différents, et donc, incompatibles.

Après une étude approfondie des propositions de chaque programme sur l’emploi, les retraites, le Smic, le temps de travail ou encore les droits des salariés, les communistes de Alpes-Maritimes balayent cette idée. « Évidemment qu’il y a des nuances (sur le nucléaire, sur la CSG, etc.) mais très globalement, c’est compatible au sens de la définition du dictionnaire où la compatibilité désigne deux choses (idées) qui peuvent s’accorder. (…) C’est heureux d’ailleurs, si les programmes étaient rigoureusement identiques cela signifierait que les forces politiques les présentant n’auraient aucune raison d’exister indépendamment l’une de l’autre et que l’on ne pourrait pas s’enrichir des propositions des unes et des autres », écrivent-ils.

Ainsi, alors que la brochure du RAPSE prétendait que, contrairement à la France insoumise, le PCF défendait une proposition de sécurité d’emploi et formation, les communistes des Alpes-Maritimes rappellent que l’Avenir en commun défend une mesure similaire. Entre autres sujets, c’est aussi le cas pour la citoyenneté dans l’entreprise. Alors que le RAPSE écrit que « Jean-Luc Mélenchon n’est pas pour l’intervention citoyenne dans l’entreprise », les communistes des Alpes-Maritimes citent le chapitre 1, paragraphe 14 de l’Avenir en commun, intitulé « Reconnaître la citoyenneté dans l’entreprise et des droits nouveaux aux salariés ».

Le comparateur de programmes mis en place par l’équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon avait déjà fait cette démonstration. « Le document publié par le PCF rejoint très largement dans le fond les propositions de l’Avenir en commun. Les mesures sont souvent les mêmes, bien que les chiffres varient parfois légèrement », lit-on par exemple au sujet des propositions relatives à l’emploi et au partage des richesses. Un peu plus bas dans le comparateur, même constat : « La grande majorité des propositions pour une bifurcation écologique sont similaires, voire identiques. »

Cet accord a été mis en avant à de nombreuses reprises par Jean-Luc Mélenchon. « Ample et profonde convergence avec le programme développé par Fabien Roussel, secrétaire national du PCF », tweetait-il en août dernier depuis l’université d’été du parti. Cela n’étonnera pas celles et ceux qui ont un peu de mémoire : en 2012 comme en 2017, le programme de Jean-Luc Mélenchon était déjà, aussi, celui des communistes.