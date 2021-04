72% des Français pour une taxation des plus hauts revenus

Partage des richesses. Un sondage OpinionWay Square pour « Les Echos », publié ce mardi 20 avril, devrait donner le sourire aux partageux. 6 Français sur 10 estiment selon ce sondage qu’il faut d’abord mettre l’accent sur le soutien à l’économie, et seulement 36 % sur la maîtrise du déficit public. Et parmi les pistes pour financer la relance… une taxe sur les plus hauts revenus est plébiscitée !

Cette proposition, que le gouvernement combat, est testée pour la première fois par l’institut de sondage. Et elle recueille… 72 % d’opinion favorable ! Elle fait écho aux appels internationaux en faveur d’une contribution des plus riches (de l’administration Biden et même du Fonds monétaire international !). En France, le soutien à cette proposition transcende les clivages droite-gauche.

L’idée séduit en effet à la fois les sympathisants de LFI (94 %), du PS (91 %) et d’EELV (78 %), mais elle est aussi soutenue par les sympathisants du RN (73 %), de LREM (67 %) et même des Républicains (59%). En persistant à refuser de taxer les plus hauts revenus, en multipliant les cadeaux aux plus riches (ISF, flat-tax, milliards du plan de relance sans contrepartie…) et les attaques aux plus pauvres (APL, réforme de l’assurance chômage…), le gouvernement avance donc à contre courant de l’opinion.

La France insoumise profitera de sa niche parlementaire du 6 mai, pour mettre en avant une proposition de loi visant à taxer les profiteurs de crise. Une proposition forte du soutien donc d’une grande majorité de Français.