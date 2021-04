RDLS135 : Les leçons de l’Équateur / Vaccins : levez les brevets / Combattre le lawfare

Dans cette 135e Revue de la semaine tournée depuis l’Équateur, Jean-Luc Mélenchon parle de son déplacement en Amérique latine. Il explique dans un premier temps pourquoi il se rendra en Bolivie à l’invitation du président Luis Arce à l’occasion de l’anniversaire de la journée de la terre pour porter la question de la levée des brevets sur les vaccins. Une question qu’il a notamment portée avec l’ancien président du Brésil Ignacio Lula.

Dans un second temps, Jean-Luc Mélenchon revient sur les raisons de sa venue en Équateur et explique que son déplacement prévu de longue date en Bolivie coïncidait avec le second tour des élections en Équateur où le candidat de gauche Andrés Arauz a finalement obtenu 48% des suffrages. Le candidat insoumis à l’élection présidentielle française explique qu’il y avait à apprendre de ce qui s’est passé dans cette élection auprès d’Arauz, notamment sur les méthodes de campagne des adversaires et sur la pratique des « deep fake », des fake news montées de toute pièce avec des vidéos.

Jean-Luc Mélenchon parle aussi de la question du lawfare et de la persécution judiciaire des opposants politiques. Une pratique qui a cours partout dans le monde, y compris en France, et dont l’Équateur a particulièrement souffert, de même que le Brésil avec les accusations fallacieuses contre Lula.

Enfin, le député insoumis rappelle les liens entre l’histoire révolutionnaire française et l’Histoire de l’Équateur.

***SOMMAIRE***

00:00 : Intro

00:18 : La levée des brevets sur les vaccins est une urgence

04:17 : Les leçons de l’Équateur et le lawfare

***LES LIENS***

– Vaccin: Mélenchon, Lula et une cinquantaine de leaders de gauche appellent à lever les brevets : https://www.huffingtonpost.fr/entry/vaccin-melenchon-lula-et-une-cinquantaine-de-leaders-de-la-gauche-appellent-a-lever-les-brevets_fr_60311effc5b66da5dba1b562

– ENTRETIEN. Jean-Luc Mélenchon : « Les campagnes politiques sont de plus en plus sales » : https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/entretien-jean-luc-melenchon-je-m-attends-a-etre-attaque-de-toutes-parts-7176297

– Au Brésil, la partialité de l’ancien juge Moro dans l’affaire Lula reconnue par la Cour suprême : https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/24/au-bresil-la-partialite-de-l-ancien-juge-moro-dans-l-affaire-lula-reconnue-par-la-cour-supreme_6074305_3210.html

– Le Monde en Commun : https://lemondeencommun.info

