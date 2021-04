Là où LREM voudrait faire des prêts bancaires comme « outils d’émancipation » pour les jeunes et que le gouvernement rêve de faciliter la transmission du patrimoine entre parents et enfants, nous faisons le choix de l’égalité et de l’autonomie en proposant l’ouverture du RSA aux moins de 25 ans.

Un jeune sur 10 se trouve aujourd’hui en situation de pauvreté. Jusqu’à quand le gouvernement refusera-t-il de prendre cette mesure de justice et d’urgence ?