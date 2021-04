Les milliardaires français sont les plus riches d’Europe

Ce n’est pas la crise pour tout le monde. Alors que 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, que 3 millions de Français doivent recourir à l’aide alimentaire pour pouvoir manger, une poignée d’extrême riches continue à se gaver en pleine pandémie. Nos milliardaires tricolores se portent très bien, merci pour eux. Ils sont même les plus riches d’Europe. C’est ce que nous révèle Lucas Chancel, économiste au Laboratoire sur les inégalités mondiales à l’École d’économie de Paris.

Quel est le pays européen où les milliardaires sont les plus riches? Ce pays où les impôts sont beaucoup trop élevés et les freins à l'entreprise beaucoup trop forts, selon les médias détenus par ces mêmes milliardaires.



Quel est le pays européen où les milliardaires sont les plus riches ? La France. « Vous savez ce pays où les impôts sont beaucoup trop élevés et les freins à l’entreprise beaucoup trop forts, selon les médias détenus par ces mêmes milliardaires » : ironise l’économiste spécialiste des inégalités. Suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et en « même temps » réforme de l’assurance chômage, le gouvernement a choisi son « camp » pour reprendre les mots du préfet Lallement.

Les milliardaires français cumulent la bagatelle de 354 milliards d’euros, bien aidés par le magot de Bernard Arnault de 100 milliards d’euros à lui tout seul. Les milliardaires allemands (281 milliards d’euros) et anglais (147 milliards) complètent le podium. La France championne d’Europe des milliardaires. Pendant ce temps là, ses étudiants continuent à faire des queues interminables pour pouvoir manger. Vous avez dit ruissellement ?