Pour la défense du plurilinguisme

Le 08 avril 2021, Bastien Lachaud a pris la parole lors de l’examen d’une loi visant à protéger les langues régionales.

La loi comporte plusieurs articles de défense du patrimoine liés à la langue, et des éléments liés à l’orthographe des prénoms, qui n’étaient plus en débat après le passage au Sénat.

Les autres articles en débat portent sur l’enseignement des langues régionales.

La France insoumise est pour le plurilinguisme, et l’enseignement des langues diverses : c’est une richesse de savoir parler et comprendre plusieurs langues, que ce soit une langue régionale, une langue ancienne, une langue étrangère, une deuxième langue maternelle.

Il s’est opposé à la politique du tout anglais, qui va à l’encontre du plurilinguisme et de la défense de la francophonie.

Il a voté contre la loi proposée, parce que sous couvert de défense des langues régionales, elle organise sa privatisation.

– la loi veut imposer aux communes de financer les écoles privées si elles proposent l’enseignement en langue régionales, au lieu de financer l’apprentissage au sein de l’école publique.

– la loi veut permettre des enseignements à l’école publique qui se feraient principalement dans une autre langue que le français. C’est contraire à la Constitution

– la loi veut imposer à tous les établissements publics d’une région, si elle passe une convention, de proposer un enseignement de langue régionale. Mais elle ne propose pas d’augmentation globale des moyens de l’Education nationale. A moyens constants, ces enseignements se feraient au détriment des autres langues.

Il faut que l’école publique puisse proposer des apprentissages divers, au lieu d’organiser son sabotage en donnant l’argent public à l’école privée.