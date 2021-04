Mettez fin au sacrifice de la jeunesse : le RSA aux moins de 25 ans !

Le 17 mars 2020 débutait en France le premier confinement. Les lycées et les universités fermaient, les théâtres ne s’animaient plus. Les étudiants pour celles et ceux qui le pouvaient rentraient chez leurs parents, d’autres restaient isolés dans leurs chambres de quelques mètres carrés. Le pays était soi-disant « en guerre ». Un an passa, ponctué pour la jeunesse par des abandons scolaires, des pertes d’emploi et la découverte pour certains de la faim et de la détresse psychologique.

En France, la précarité étudiante se généralise, le gouvernement d’Emmanuel Macron abandonne la jeunesse alors qu’elle participe à l’effort de guerre. Après que les premiers étudiants fantômes se firent connaître et que le grand public prenne conscience de la précarité étudiante, la jeunesse réclama l’urgence. 1 étudiant sur 3 est en précarité financière, 1 étudiant sur 3 en détresse psychologique et 1 étudiant sur 2 en précarité logistique pour réaliser ces études.



L’urgence est là. Les besoins sont simples : la réouverture des facs et l’ouverture du RSA

aux moins de 25 ans, pour tous ceux qui ont perdu leur emploi, qui n’ont plus de revenus suffisants, qui ne peuvent plus s’offrir les services de psychologues alors qu’il en manque cruellement au seins des universités. À cette situation de souffrance étudiante, le gouvernement répond : à 20 ans on veut un emploi, pas le RSA. Monsieur le Ministre, quelle rue devons-nous traverser alors que tout est fermé ?

On nous propose de nous endetter plutôt que de nous aider. On nous a parlé de la garantie jeunes qui ne représente même pas la moitié du seuil de pauvreté et qui n’est ouverte qu’aux jeunes qui n’ont ni emploi, ni formation. Les étudiants doivent ils abandonner leurs études pour espérer un revenu de misère ? On pourrait finir par croire que c’est contre les étudiants que le gouvernement est en guerre. Nous sommes la génération sacrifiée et le chèque psy de 30 euros obtenu après un parcours du combattant ne suffira pas à réparer les stigmates des confinements, de la perte de proches, de la perte des plus belles années de nos vies.

Quel honneur ont ceux qui nous représentent dans la majorité de refuser que le RSA soit

alloué à la jeunesse ? C’est la question que nous, jeunes insoumis, posons ce jeudi 8

avril 2021. À Rouen, nous nous sommes rendus à la permanence de notre député pour lui demander de signer sur l’honneur une attestation qui l’engage à voter en faveur de la proposition de loi du groupe insoumis à l’Assemblée Nationale demandant l’ouverture du RSA aux 18-25 ans, ainsi que la proposition de loi du groupe communiste relative au logement et à la solidarité envers les étudiants.

Se pose maintenant la question de l’engagement de tous les parlementaires. Auront ils/elles assez d’honneur en tant que députés pour représenter la jeunesse de leurs circonscriptions et faire qu’elle ne soit pas une génération sacrifiée ? Que la précarité soit un vestige du passé ? La question se pose et vous pouvez la poser à votre député. Vous aussi, munissez vous de l’attestation sur l’honneur proposée par les jeunes insoumis pour exiger qu’on mette fin au sacrifice de notre jeunesse.

Par Basile GROEBER, jeune insoumis rouennais.