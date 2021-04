2022 : l’appel de Mélenchon aux communistes

Jean-Luc Mélenchon lance un appel aux communistes pour créer un pôle populaire et de rupture pour 2022. Le leader des insoumis rappelle notamment qu’ensemble, communistes et insoumis, sont passés de 3,5% à 11% en 2012 et de 11% à 19% en 2017. Et qu’au delà de la compétition électorale, le rôle commun des communistes et des insoumis doit être le changement profond écologique et social de la société, les deux étant intimement liés. Jean-Luc Mélenchon propose aux communistes un programme commun et un accord pour les élections présidentielles et législatives. Pour le retour des jours heureux.