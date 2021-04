La délinquance économique et financière a encore de beaux jours devant elle

Le 26 mars 2021, le député Ugo Bernalicis intervient sur une discussion autour du rapport « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner » remis au Gouvernement par MM. Laurent Saint-Martin et Jean-Luc Warsmann en novembre 2019.

Le député met en perspective ce rapport avec son propre travail sur la lutte contre la délinquance économique et financière et sur la lutte contre la mafia et la criminalité organisée. Il pointe le manque de moyen de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et plaide pour un renforcement de la législation sur la confiscation des biens mal acquis.

