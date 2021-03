Un collectif d’enseignants porte plainte contre Blanquer pour «mise en danger de la vie d’autrui»

Trop c’est trop. Le taux d’incidence explose dans les écoles. L’insoumission vous rapportait ce lundi 29 mars la situation sanitaire très (très) inquiétante dans les écoles, notamment en Seine-Saint-Denis, et le drame des 20 parents d’élèves morts à Bondy.

Le collectif d’enseignants des « Stylos rouges » a donc décidé de déposer plainte ce mardi 30 mars 2021 pour « mise en danger de la vie d’autrui » contre le ministre de l’Éducation nationale. Les enseignants accusent Jean-Michel Blanquer de « ne pas protéger les personnels en contact avec les enfants » qui « répandent le virus » du Covid-19. La plainte a été reçue lundi par la Cour de justice de la République (CJR), seule habilitée à enquêter sur un ministre dans l’exercice de ses fonctions.

« On est face à un ministre qui est dans le déni total de la réalité : il nous a dit qu’on n’était plus en danger à la maison qu’à l’école, qu’il n’y avait pas de cas dans les écoles, qui a minoré les chiffres… Alors que les établissements scolaires explosent », précise Nicolas Glière, porte-parole du collectif qui revendique 74 200 membres, enseignants et personnels de l’éducation. « Les enfants répandent le virus et les écoles sont des clusters, c’est acté. On aurait voulu que les écoles ne ferment pas, mais maintenant on n’a pas le choix », ajoute-t-il.

La réponse de Jean-Michel Blanquer ? Une parodie de Pink Floyd pour soutenir le maintien des écoles ouvertes… Une vidéo publiée dimanche 28 mars au soir sur le compte Twitter du ministre de l’enseigne national, qui a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Nouvelle provocation venant mettre le feu aux poudres dans une situation déjà sous haute tension entre la communauté enseignante et Jean-Michel Blanquer. Des parents d’élèves meurent, le taux d’incidence explose dans les écoles, Jean-Michel Blanquer répond par une vidéo parodique. L’histoire retiendra les responsables.