Ce que la pandémie nous enseigne, c’est que la santé humaine et la santé des écosystèmes sont irrémédiablement entrelacés. C’est la même logique d’airain qui brise les corps et détruit la nature. Il faut rompre avec un système économique qui dévaste le vivant et exploite la vie humaine.

Retrouvez mon intervention pendant le débat sur les politiques publiques en matière de santé environnementale.