Culture : 58 théâtres occupés en France

La mobilisation s’intensifie à Paris, Lyon, Marseille, mais aussi partout ailleurs dans l’hexagone et dans les outre-mer. Ce sont désormais 58 théâtres qui sont occupés pour alerter sur la situation du secteur de la culture. La réouverture des salles, dans le respect des règles sanitaires, est demandée depuis plusieurs mois maintenant par les artistes, techniciens, directeurs d’établissement et étudiants. Une demande relayée à l’Assemblée nationale par le groupe insoumis et ses députés.

Interrogé sur ces occupations, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot les a jugées « dangereuses » et « inutiles ». Un discours qui passe mal alors que le monde de la culture se sent largement abandonné par le gouvernement depuis le début de la crise. La précarité qui frappe les professionnels de la culture fait déjà des dégâts et le peu de perspectives offert par le gouvernement n’a pas de quoi rassurer.

Alors que les transports, les lieux de culte ou les magasins peuvent ouvrir, le maintien de la fermeture des salles de spectacles ou encore des musées est toujours perçu comme une injustice. Un sentiment relayé lors de la médiatique séance des Césars, le 12 mars dernier.