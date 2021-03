Scandale : 6 500 ouvriers seraient morts sur les chantiers du Mondial 2022 au Qatar

The Guardian vient de lâcher une bombe : plus de 6 500 ouvriers originaires d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka auraient péri au Qatar depuis que le pays a obtenu l’organisation de la Coupe du monde 2022, il y a dix ans. Le journal britannique a recoupé les données des gouvernements de ces pays, principaux fournisseurs de main-d’oeuvre au Qatar. Ces statistiques s’étendent de 2010, date d’attribution du Mondial, à 2020. Le nombre total de décès serait même supérieur car les données d’autres pays, dont les Philippines ou le Kenya, qui comptent de nombreux ressortissants travaillant au Qatar, n’ont pas été recueillies.

Plusieurs clubs professionnels norvégiens viennent de voter en faveur d’un boycott de la coupe du monde 2022 au Qatar par leur sélection. Le lancement d’un boycott du mondial 2022 ? Retrouvez l’enquête détaillée de The Guardian.