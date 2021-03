Confinement, couvre-feu : on n’en peut plus !

Le dimanche 28 février 2021, j’étais l’invité de CNews pour parler de la politique du gouvernement concernant la gestion de la crise de la Covid-19. J’ai expliqué qu’Emmanuel Macron avait tout raté chaque fois que cela était possible : masques, tests, vaccins, réquisitions d’entreprises, confinement, déconfinement, couvre-feu… le gouvernement a été incapable de prendre les bonnes décisions pendant la crise sanitaire.

Alors que le gouvernement prétend désormais confiner certaines zones le week-end, j’ai dit pourquoi cette décision était absurde et inefficace du point de vue sanitaire, au même titre que le couvre-feu à 18h. J’ai aussi proposé des solutions concrètes comme l’investissement massifs dans les purificateurs d’air pour faire en sorte d’anéantir le virus dans les lieux de propagation fermés comme les commerces et les restaurants.

J’ai expliqué que beaucoup de problèmes n’étaient pas traités, à commencer par les opérations et soins repoussés ou suspendus, mais aussi et surtout l’explosion de la pauvreté. J’ai rappelé que notre pays comptait 10 millions de pauvres et que 8 millions de personnes avaient recours à l’aide alimentaire, parmi lesquelles de nombreux étudiants. J’ai dit que les jours heureux ne seraient pas possible tant qu’il y aurait autant de misère et qu’un homme seul comme monsieur Macron imposerait des décisions autoritaires à l’ensemble du peuple français.

***SUIVEZ-MOI SUR***

– Twitch : https://twitch.tv/LeBonSens

– Facebook : https://www.facebook.com/LeBonSens/

– Twitter : https://twitter.com/ALeaument

– Discord : https://discord.gg/w83JavD

– Instagram : https://www.instagram.com/aleaument/

– Snapchat : @LeBonSensYT

– Youtube (pour vous abonner) : http://bit.ly/2gbk7cm