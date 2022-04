Sur France 2, Marine Le Pen refuse l’augmentation du SMIC

Marine Le Pen était l’invitée de l’émission Élysée 2022 sur France 2 ce 31 mars. Son hypocrisie a été révélée au grand jour. Elle se dit candidate du peuple et du pouvoir d’achat, Marine Le Pen s’est en réalité affichée contre l’augmentation du SMIC. Avec son refus de bloquer les prix, de dégeler le point d’indice des fonctionnaires, son recul sur les retraites, son arnaque sur l’ISF, sa volonté de rembourser la dette… Le programme économique du Rassemblement national (RN) est une saignée pour les classes populaires. Notre article.

Marine Le Pen est contre le partage des richesses

“Rendre du pouvoir d’achat aux Français avec leur propre argent ou avec le partage des richesses ?” s’est interrogé Jean-Luc Mélenchon après le passage de Marine Le Pen sur Élysée 2022. En effet, comme Emmanuel Macron, Marine Le Pen ne souhaite pas le partage des richesses et refuse d’augmenter le SMIC. Elle propose à la place de supprimer des cotisations sociales, c’est-à–dire de prendre dans notre poche gauche pour mettre quelques euros dans notre poche droite. Un tour de passe-passe.

Il faut bien que les gens comprennent : il n'y aura pas d'augmentation du SMIC avec Mme Le Pen, pas de prix bloqués et elle propose d'augmenter vos payes en vous rendant votre propre argent, c'est-à-dire celui des cotisations sociales.#Elysee2022 #MelenchonVaGagner pic.twitter.com/FWKGHKLnHn — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 31, 2022

Le programme de Marine Le Pen : une saignée pour les classes populaires

Plus largement, son programme constitue une saignée pour les classes populaires. Non contente de refuser la hausse du SMIC, elle est également opposée au blocage des prix, promet de repousser l’âge de départ à la retraite jusqu’à 67 ans pour certains, et refuse de dégeler le point d’indices des fonctionnaires. Elle n’est pas la candidate du pouvoir d’achat mais une autre candidate des riches.

Il y a bien un candidat qui propose une augmentation du SMIC : le candidat de l’Union populaire, Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a réussi à s’imposer ce soir comme le candidat du pouvoir d’achat propose la hausse du SMIC à 1400 euros net. Une mesure à la fois écologique et féministe qui changerait la vie de millions de personnes.