SONDAGE – 7 Français sur 10 se trouvent perdants avec Macron

Le dernier sondage Ifop, publié ce jeudi 11 mars 2021 à un an de l’élection présidentielle, dresse un constat sans appel. Près de trois quart des Français (73%) se trouvent « perdant de la politique menée depuis l’élection d’Emmanuel Macron ».

Fait intéressant, les retraités (83%) se trouvent en tête avec les ouvriers (84%) des Français se considérant comme perdant de la politique d’Emmanuel Macron. Les femmes (77%) se trouvent plus perdantes que les hommes (69%). Les habitants des communes rurales (80%) se trouvent également plus majoritairement perdants que les habitants d’Île de France (75%).

On note une chute quasiment constante depuis 2017 du sentiment d’être « plutôt gagnant » de la politique d’Emmanuel Macron pour l’ensemble des catégories de la population française. Seuls les dirigeants d’entreprises sont considérés comme plutôt gagnants (67%) de ce quinquennat, sentiment en baisse de 14 points par rapport à 2017 (81%).

Le bilan est catastrophique. Plus de trois quarts des Français (77%) considèrent les jeunes de moins de 24 ans comme perdants de la politique d’Emmanuel Macron. Un chiffre en augmentation de 19 points depuis 2017. Même constat pour les habitants des banlieues et quartiers difficiles, considérés à 75% comme perdants.

Constat encore pire pour les habitants des communes rurales et les classes moyennes, considérés respectivement par 80 et 81% des Français comme perdants avec le quinquennat Macron. Le constat est encore plus terrible pour les retraités, considérés par 84% des Français comme perdants de la politique d’Emmanuel Macron.

Jeunes comme retraités, habitants des banlieues comme des communes rurales, classes moyennes comme ouvrières, la politique d’Emmanuel Macron réussit l’exploit de ne contenter aucune catégorie de la population française.