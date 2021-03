Vaccins : Macron, c’est l’improvisation et la pagaille !

Le dimanche 7 mars 2020, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de Francis Letellier. Il était d’abord interrogé sur la condamnation de Nicolas Sarkozy et sur la justice. Il a expliqué que la confiance dans la justice s’était largement érodée suite à la condamnation de 800 gilets jaunes à des peines de prison. Il a appelé à restaurer la confiance dans la justice en restaurant ses moyens et son indépendance.

Jean-Luc Mélenchon a ensuite mis en lumière l’improvisation du gouvernement sur la question des vaccins. Il a en particulier expliqué que les objectifs de vaccination changeaient d’une semaine sur l’autre et que la macronie s’était rendue coupable d’une forme d’inaction en refusant d’accélérer la mise en utilisation du vaccin russe. Il a également dénoncé le discours consistant à montrer du doigt les soignants sur la vaccination et a affirmé qu’il « n’aboierait pas avec la meute » de ceux qui les mettent en cause.

Concernant l’actualité plus spécifiquement politique, le président du groupe « La France insoumise » a expliqué que le deuxième tour annonce Macron-Le Pen dégoûtait tout le monde et que la situation allait donc être plus volatile que ce qu’envisagent les sondages. Il a aussi rappelé son avis favorable à la mise en place de la proportionnelle aux élections législatives. Enfin, il a dressé le tableau de la participation des insoumis aux élections régionales qui sont alliés avec EELV, le PCF ou le NPA dans différentes régions et ont donc fait la démonstration de rassemblement face à la droite et l’extrême droite.

