2021 : Renaud Camus, le maître à penser des terroristes en vedette sur CNEWS

Renaud Camus, condamné pour provocation à la haine raciale en 2014 et « inventeur théoricien » du « grand remplacement » était invité sur CNews le 31 octobre par Ivan Rioufol, éditorialiste ultra conservateur au Figaro. La chaîne lui a déroulé le tapis rouge et a veillé à n’apporter aucune contradiction à ses théories répugnantes.

Aucun contradicteur, aucune contradiction

Ivan Rioufol, éditorialiste de la chaîne du groupe Bolloré a indiqué voir en Camus un « lanceur d’alerte, un écrivain qui met des mots sur les choses ». Pire, il se targue de « lire son journal quasiment quotidiennement ».

Pendant près de vingt minutes, l’écrivain, déjà condamné pour provocation à la haine et à la violence sur un groupe de musulmans, a ainsi pu dérouler sans contestation ses thèmes préférés : de l’immigration à l’islamisation de la société, en passant par sa théorie du « grand remplacement ». Tout cela à la télévision française et à une heure de grande écoute.

Renaud Camus inspire un terroriste qui tue 49 personnes

CNews n’en est pas à son coup d’essai, tant la chaîne a banalisé et publicisé les idées nauséabondes de l’extrême droite, mais cette invitation est l’illustration parfaite de la dérive sinistre de la chaîne Bolloré qui continue encore et encore à se faire la chambre d’écho de tous les identitaires, racistes et ultra réactionnaires.

Car, pour rappel, Renaud Camus a été l’inspiration intellectuelle de Brandon Tarrant qui avait tué 49 personnes à la sortie des deux mosquées de Christchurch (Nouvelle-Zélande) en 2019. Le terroriste d’extrême droite avait mis en ligne avant le carnage un manifeste de soixante-quatorze pages pour expliquer sa tuerie, dont de nombreux passages sont directement tirés des écrits de Renaud Camus, allant jusqu’à plagier le titre de son livre.

Toujours plus loin dans l’horreur. Après après avoir invité Renaud Camus, le maître à penser des terroristes assassins d’extrême droite, jusqu’où va aller CNews ? On se réveille ?