«IFOP ou OPIF ?» : le fiasco des sondeurs – Par Manuel Bompard

Nous reproduisons sur L’Insoumission ce texte du député européen Manuel Bompard publié sur Facebook.

Après s’être lamentablement planté lors des élections régionales, l’institut IFOP continue de publier des sondages sans aucune remise en cause. Pourtant, ces sondages ont très largement impacté les résultats des élections régionales en affichant l’extrême-droite suffisamment haute pour générer des réflexes de vote utile.

Revenons là-dessus en détails. L’institut IFOP s’est trompé en moyenne de 7 points sur le RN aux régionales : 9 points en Auvergne-Rhone Alpes et en Occitanie, 7 points en Normandie, en Bourgogne et en Île-de-France. De plus, 15 jours avant le vote en PACA, l’IFOP annonçait que le RN remporterait la région dans tous les cas de figures. Même entre les deux tours, en ayant soi-disant corrigé leurs calculs sur l’abstention, ils annonçaient un duel serré au second tour des régionales en PACA alors que Muselier l’a finalement très largement emporté sur Mariani.

On aurait pu espérer qu’après le fiasco des sondeurs lors des élections régionales, ils auraient fait preuve de modestie en prenant un peu de temps pour revoir leurs méthodes. Mais non : ils n’auront donc tiré aucune leçon de cette épisode, tout comme les médias d’ailleurs qui continuent d’afficher ses chiffres sans aucune prise de distance critique. Ne l’oublions pas et continuons patiemment notre travail de conviction, bien loin des fabriqueurs d’opinion !