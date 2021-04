Bardella incapable de chiffrer la première mesure du RN

Un comble. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national (RN) en Île-de-France, martèle depuis des semaines la mesure phare de son programme pour la région parisienne : deux agents de sécurité armés dans toutes les gares d’Île de France. Interrogé sur le sujet ce dimanche 11 avril sur BFMTV, le vice-président du RN a pourtant révélé sa méconnaissance du sujet.

À la question du journaliste « combien y a-t-il de gares en Île de France ? », Jordan Bardella a répondu… par un long silence embarrassé et embarrassant. La personnalité politique la plus invitée par les médias en 2020 a fini par donner sa lange au chat : « dites-moi ». Face à la relance du journaliste, le vice-président du RN a avancé le chiffre de… 300 gares. Loin, très loin, des 800 gares de la région. Problématique et révélateur.

🤔 Donc le Rassemblement National n’a qu’un axe de campagne : la sécurité..



.. Mais #Bardella ne sait même pas chiffrer sa mesure principale à quelques semaines de l’élection… alors qu’il avoue que cette proposition existe 2015 (donc 6 ans !)



🤡 Belle bande de clowns au RN 🤡 pic.twitter.com/VH2nFIvGgF — David Guiraud (@GuiraudInd) April 11, 2021

Problématique pour un mouvement faisant de la sécurité son principal cheval de bataille. Révélateur de l’absence de programme du Rassemblement national. Une coquille vide. Si même la mesure phare du programme, datant de 2015, n’est toujours pas chiffrée, qu’imaginer du reste des propositions du RN ? Du pipeau.