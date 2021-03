Darmanin, ancien membre de l’Action Française, va t-il dénoncer l’attaque du Conseil régional d’Occitanie ?

Ce jeudi 25 mars 2021, l’Action Française, groupuscule royaliste d’extrême droite, a attaqué l’Assemblée Plénière Régionale d’Occitanie. Les militants d’extrême droite y ont laissé une banderole par terre. Le slogan : « Islamo- gauchistes, traîtres à la France ». Voilà le résultat des attaques répétées ces dernières semaines du gouvernement contre l’«islamo-gauchisme». Cette attaque contre la démocratie sera-t-elle dénoncée par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, ancien membre de l’Action Française ?

Un ministre de la République française ancien membre de l’extrême droite royaliste

Pour rappel, l’Action Française est un mouvement politique nationaliste et royaliste d’extrême droite créé en 1899. C’est ce groupuscule fasciste qui avait tenté d’attaquer l’Assemblée nationale le 6 février 1934 puis rejoint le maréchal Pétain. Désavoué après la Seconde Guerre mondiale, le groupuscule perdure au travers de différents mouvements, dont celui de « Restauration Nationale», fondu depuis 2010 dans l’Action française.

C’est à ce groupe de la « Restauration Nationale » que Darmanin aurait été affilié. Il écrira par ailleurs cinq articles pour la revue d’extrême droite Politique Magazine. Selon Politis, qui cite un cadre national de l’Action Française, « les activités de M. Darmanin au sein du mouvement royaliste se limitent à l’année 2008 ». On comprend mieux les tweets virulents du ministre de l’époque : « Incapable de redresser économiquement le pays, le PS propose de néfastes réformes de société : vote des étrangers, mariage homo, euthanasie ». L’Action Française, sur Twitter, s’en est amusée, en se permettant un petit clin d’œil à leur ancien ami.

Un ministre de l’Intérieur ancien membre d’Action Française ? Voilà qui est pour le moins problématique. D’autant plus que Gérald Darmanin participe à légitimer chaque jour les positions de l’extrême droite. Par exemple en accusant la France insoumise « d’islamo-gauchisme ». Cette expression, qui succède au concept de « judéo-bolchévisme » utilisé par les nazis et l’extrême droite du XIXe siècle, décrit tout ce que l’extrême droite déteste : la gauche et les musulmans. Comme l’explique Jean-Luc Mélenchon, mais également le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou la Conférence des présidents d’université CPU, cette expression ne veut rien dire, elle ne correspond à aucune réalité historique, et est juste utilisée comme fut utilisé le Venezuela en son temps pour salir les insoumis et leurs alliés. Pratique donc pour Gérald Darmanin.

Marine #LePen quand elle s'aperçoit que Gérald #Darmanin cherche à lui piquer sa place comme candidat du #RN en 2022 pic.twitter.com/agjkeL22aL — Caisses de grève (@caissesdegreve) February 12, 2021 La discussion de l’extrême droite, le 11 févr. 2021 sur France 2

Macron trampoline de Le Pen

« En même temps », la ministre de l’enseignement supérieur Frédérique Vidal demande au CNRS une étude pour débusquer « l’islamo-gauchisme » dans les universités provoquant une levée de bouclier au sein du champ universitaire, 23 000 universitaires demandant sa démission. Une tendance insupportable du gouvernement à diffuser les mots et les pensées de l’extrême droite.

Voilà le vrai visage de l'extrême-droite qui attaque le Conseil Régional d'Occitanie. Honte à ceux qui s'en prennent à la démocratie, à #Macron et #Darmanin qui les arment idéologiquement et à ceux qui, à gauche ne disent rien par lâcheté ou tactique politicienne. pic.twitter.com/jpxWBM5akS — Manuel Bompard (@mbompard) March 25, 2021

Sauf que voilà : même normalisée, l’extrême droite reste l’extrême droite. Une bande antirépublicaine, haineuse et violente, qui base son idéologie sur le racisme, l’homophobie et toute haine de ce qui est différent. À présent décomplexée, l’extrême droite se permet des choses qui étaient impensables il y a quelques années, comme s’en prendre avec violence au Conseil Régional d’Occitanie.

Dans leur fuite, l’action française a laissé tomber cette banderole. – Compte Twitter de Nadia Pellefigue

Ces images, choquantes, rappellent d’où vient l’Action Française. Il n’y a pas de place pour ce genre d’organisation dans la République française. Comme ce fut le cas avec Génération Identitaire, l’Action Française doit être dissoute. L’action qu’elle a mené aujourd’hui doit être punie. Emmanuel Macron et ses ministres, à grand coup de polémiques en «islamo-gauchisme» pour détourner le regard de leur gestion chaotique de la crise sanitaire, de la crise sociale et écologique, servent de trampoline à Marine le Pen et à ces groupuscules qui menacent la République.