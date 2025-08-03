Pierre-Edouard Stérin : un milliardaire suprémaciste qui veut des « bébés de souche européenne »

Il est fidèle à son idéologie raciste, réactionnaire et rétrograde, Pierre-Edouard Stérin. Ce milliardaire français, tellement patriote qu’il est exilé fiscal en Belgique, a été épinglé pour utiliser sa fortune et ses réseaux pour influencer la politique française : en faisant avancer ses idées sur la scène publique, en rencontrant et finançant des responsables d’extrême droite… […]

Il est fidèle à son idéologie raciste, réactionnaire et rétrograde, Pierre-Edouard Stérin. Ce milliardaire français, tellement patriote qu’il est exilé fiscal en Belgique, a été épinglé pour utiliser sa fortune et ses réseaux pour influencer la politique française : en faisant avancer ses idées sur la scène publique, en rencontrant et finançant des responsables d’extrême droite…

Récemment, c’est la Justice qui s’est emparé de son cas : dans une énième affaire de détournement de fonds au Rassemblement National (RN), l’homme d’affaires est soupçonné d’avoir participé aux magouilles financières de la maison Le Pen. Le 11 juin dernier, Stérin participait à une visio-conférence d’un institut catho-réac, très lié à l’extrême droite raciste et antisémite. En toute décontraction, Stérin a pu dérouler son projet civilisationnel et sa vision de la société qu’il souhaite voir advenir, si ses amis politiques prennent le pouvoir. Notre article.

Pour aller plus loin : Influenceurs réacs, millions d’euros, liens avec Marine Le Pen : Pierre-Édouard Stérin, le parrain invisible d’une extrême droite en croisade

« Avoir plus de bébés de souche européenne »

Lors de la conférence « Agir en chrétien pour le bien commun », Stérin a fait part des mesures à mettre en place en priorité « aujourd’hui en France ». D’abord faire des enfants « de souche européenne », très vite. Comme il intervient dans un institut catholique, le milliardaire poursuit : « Il ne s’agit pas seulement d’évangéliser les bébés, mais également d’évangéliser tous ceux qui ne sont pas catholiques, ou d’anciens catholiques ».

Tout le projet politique de Stérin, et d’une bonne partie de l’extrême droite, se trouve résumé ici : promotion des « racines » européennes, politique nataliste selon des critères ethno-raciaux, vision rétrograde des femmes, de la famille, de la société en général… L’idéologie identitaire met souvent en avant la « civilisation européenne », les français ou européens « de souche », « l’enracinement » des européens à la terre…

Un faux nez pour cacher une idéologie suprémaciste : dans leur bouche, « européen » ou « de souche » signifie « blanc ». Vous saurez donc lire entre les lignes quand Bardella (exemple tout à fait au hasard) utilise ce lexique : cette idéologie identitaire (suprémaciste) a imprégné le programme et les cadres du FN-RN, dès les années 1990 sous l’influence de Bruno Mégret.

Stérin veut des femmes soumises à leur « communauté » européenne

Non-content d’être racialiste, Stérin porte aussi une idéologie misogyne : dans sa vision, les femmes ne sont que des mères-pondeuses et des épouses dévouées, à leur époux certes, mais aussi à leur « communauté » (en allemand Volksgemeinschaft, terme très utilisé par le parti Nazi). Une place que l’extrême droite assigne aux femmes depuis le XXe siècle, que Pierre-Edouard Stérin approuve et relaie allègrement : faut-il préciser qu’il est opposé au droit à l’avortement ?

Il est inquiétant de voir cette rhétorique reprise en dehors de l’extrême droite identifiée, comme quand le Président Macron prône le « réarmement démographique » (contre qui, quoi?), quelques mois avant de pointer le programme « immigrationniste » du Nouveau Front Populaire, et un an avant que le Premier ministre François Bayrou ne parle de « submersion migratoire ». Des termes et obsessions venus de l’extrême droite, avec, au bout du raisonnement, la théorie du complot du « Grand Remplacement ».

Pour aller plus loin : « Réarmement démographique » – Retour sur l’obsession nataliste et la rhétorique guerrière de Macron

Ainsi, dans l’idéologie que portent Stérin et sa Fondation du Bien Commun, mais aussi l’extrême centre, le corps des femmes est réduit à un arsenal dans la « guerre de civilisation » dans laquelle l’Europe blanche se retrouve prise.

Le fantasme de Stérin d’une Europe chrétienne

Un autre détail attire l’attention dans l’homélie de Pierre-Edouard Stérin : son aspect très réactionnaire, sous couvert de sa foi catholique. Quand il prône de faire des enfants, il incite avant tout les futurs parents à se marier avant de procréer. Puis il faut « faire en sorte que ces bébés soient baptisés ou sinon d’évangéliser de façon plus globale », et « évangéliser tous ceux qui ne sont pas catholiques ».

C’est une France anti-laïque et anti-republicaine que Stérin veut à l’avenir. Et ses alliés (ou plutôt clients) du RN, qui jouent les bons élèves républicains, ne trouvent rien à redire au projet politique de leur mécène. Exit leur attachement de façade à la laïcité, quand on voit que Pierre-Edouard Stérin veut une France exclusivement catholique, au détriment des Musulmans, Juifs, et même d’autres chrétiens non-catholiques (maladroit à quelques jours de l’anniversaire du massacre de la Saint-Barthélémy).

C’est une France d’avant la Révolution que Stérin veut : où les catholiques tiennent le haut du pavé, où les autres confessions sont marginalisées, au mépris de la laïcité républicaine. Une France qu’il fantasme blanche, « de souche », « enracinée » dans ses origines européennes, et où les femmes sont soumises à ces intérêts ethno-raciaux. Et c’est au service de cette vision réactionnaire et suprémaciste que Stérin déploie ses ressources financières et son projet politique, au profit de l’extrême droite, notamment le RN.

Après ces révélations, les responsables de gauche, dont à LFI, ont dénoncé les horreurs proférées par Stérin. C’est le cas de la présidente des députés Insoumis, Mathilde Panot, qui a fustigé sans hésiter un

« ennemi de la République ».

Par Alexis Poyard