Le « Télégraphe » de l’Insoumission – Retrouvez les actions et propositions de la France insoumise de la semaine

France insoumise. Vous êtes noyés dans la surinformation mais vous souhaitez connaître les principales actions et propositions de LFI de la semaine ? Dans sa rubrique « Télégraphe » , l’Insoumission vous propose de revenir sur quelques-unes des actions, propositions et avancées concrètes obtenues lors des deux dernières semaines par la France insoumise, ses militants et ses représentants élus, pour renverser l’ordre capitaliste et se diriger vers une autre société autour de nouveaux principes : collectivisme et entraide.

Des marchés à l’Assemblée nationale, du terrain aux plateaux de télévision, de l’Institut La Boétie aux grandes mobilisations populaires, la France insoumise, ses militants et ses représentants se battent chaque jour pour faire advenir un autre monde.

Malgré les assauts de la bourgeoisie, malgré la violence de l’extrême droite, la France insoumise est le seul mouvement politique dont l’ampleur, le courage, la profondeur et la diversité de l’action se déploie et se développe chaque jour, en période d’élection comme en dehors. Elle est le seul mouvement doté d’une stratégie – l’Union populaire – et d’un programme – l’Avenir en commun – comme colonne vertébrale de son action quotidienne.

Libération de l’équipage de la flottille du Handala dont les députées insoumises Gabrielle Cathala et Emma Fourreau, succès des Caravanes populaires de la France insoumise, analyse politique de Jean-Luc Mélenchon sur la décision de Macron de reconnaître l’État de Palestine en septembre, mobilisation contre le passage en force de la loi Duplomb, l’eurodéputée LFI Manon Aubry en mission parlementaire au Brésil à la rencontre des forces vives de la résistance brésilienne au néolibéralisme, les AMFIS de la France insoumise qui approchent et le groupe parlementaire insoumis comme premier opposant et proposant à l’Assemblée nationale. Telles sont autant d’actions, de propositions et d’avancées concrètes que l’Insoumission vous propose de revoir dans ce nouveau « Le Télégraphe ». Notre article.

Deux élues insoumises ont été kidnappées illégalement par l’armée génocidaire d’Israël : Macron et le gouvernement répondent à leur courage par le silence, l’inaction et le mépris

Dans la soirée du samedi 26 juillet, le Handala, nouvelle flottille brise-blocus en route pour acheminer de l’aide humanitaire à la population gazaouie assassinée par la famine, était interceptée par l’armée du criminel de guerre Netanyahu.

L’État d’Israël a détenu dans ses geôles un équipage d’activistes pacifistes de 21 personnes après les avoir arrêté illégalement dans les eaux internationales. Parmi eux, les députées insoumises Gabrielle Cathala et Emma Fourreau.

Devant les tribunaux israéliens, l’équipage a dénoncé des conditions de détention qui violent les droits humains, des violences physiques, une chaleur extrême sans aération, et une absence de produits d’hygiènes pour les femmes. L’activiste Chris Small a été tabassé dans la prison de Ben Givon par sept policiers, illustrant le racisme systémique de l’État d’Israël.

Après 41 heures de détention, la députée insoumise Gabrielle Cathala a été expulsée et est revenue en France le 28 juillet. L’eurodéputée insoumise Emma Fourreau aura quant à elle été détenue illégalement pendant trois jours.

Face à leur courage qui fait la fierté et l’honneur du mouvement insoumis, pas un mot, pas une action d’Emmanuel Macron ni de François Bayrou pour dénoncer ou faire cesser la détention arbitraire de deux de ses citoyennes, élues de la nation. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot n’a quant à lui rien trouvé de mieux qu’un tweet méprisant dénonçant l’action du Handala comme une « opération marketing aux fins politiques ».

Mais au fond, quoi d’étonnant ? Malgré leurs récentes annonces sur la reconnaissance future d’un État Palestinien et leurs hypocrites dénonciations du boucher Nethanyahu, Emmanuel Macron et son camp, cyniques et ridicules résistants de la vingt-troisième heure n’ont pas cessé d’être les soutiens inconditionnels des génocidaires du peuple Palestinien.

Comme lors de la précédente arrestation de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan au mois de juin dernier par l’armée génocidaire, leur inaction face au double-kidnapping de plusieurs ressortissants et parlementaires français le montre : dès lors qu’il s’agira de prendre des mesures concrètes pour stopper la funeste série de violations du droit international par l’État génocidaire israélien, Emmanuel Macron et les siens ne feront jamais mieux que de se tourner les pouces.

En attendant que l’Histoire ne les juge, Rima Hassan, Emma Fourreau et Gabrielle Cathala ont fait l’honneur de la France et du mouvement insoumis.

Le Handala transportait l’espoir de millions de gens en désaccord avec la complicité de leurs gouvernements. #Stopgenocide pic.twitter.com/WiW3XDffw7 — Gabrielle Cathala (@GabrielleCthl) July 30, 2025

La France insoumise : premier opposant et premier proposant à l’Assemblée nationale

Cet été, la France insoumise fait son bilan de l’année écoulée. Et son bilan, c’est d’abord celui du premier proposant et du premier opposant à l’Assemblée nationale.

Face au Rassemblement national complice de François Bayrou et au Parti socialiste s’étant abstenu sur 6 des 7 dernières motions de censure, la France insoumise a cette année voté 8 motions de censure marquant comme nul autre force politique son opposition à Emmanuel Macron et à son gouvernement.

Au-delà de son opposition acharnée, la France insoumise s’est aussi imposée comme la première force de proposition du Palais Bourbon. Ainsi, lors de l’année parlementaire écoulée, la France insoumise a déposé pas moins de 89 propositions de loi, 8 597 amendements et a dirigé 3 commissions d’enquête.

Fort de cette nouvelle année de travail et de lutte constante, le groupe parlementaire de la France insoumise abordera l’année parlementaire à venir sur des bases identiques : l’opposition à la Macronie et à ses dérives fascistes, la lutte pour garantir et défendre l’unité populaire contre la haine.

Immense succès de l’édition 2025 des Caravanes populaires de la France insoumise !

Nîmes, Creil, Marseille, Montpellier, Amiens, Lille, Avignon, Charleville-Mézière, Manosque, Grenoble, Metz… Du nord au sud, d’est en ouest du Pays, les Caravanes populaires de la France insoumise ont achebé leur édition 2025 ce dimanche 27 juillet à Chalon-sur-Saône et Clermont-Ferrand.

Depuis 2016, cet évènement bien rodé ponctue chaque été des insoumis. Sa mission ? Aller à la rencontre des Françaises et des Français de tout le pays pour écouter leurs préoccupations, présenter les propositions et les combats menés par les militants et parlementaires de la France insoumise, et poursuivre la vaste campagne d’inscription sur le listes électorales portée par le mouvement insoumis.

Pour l’édition de l’été 2025, accompagnées des militants insoumis locaux et de dizaines de parlementaires LFI, les deux caravanes populaires se sont élancées le mercredi 16 juillet depuis Angers et Bordeaux.

Immense succès cette année encore avec des milliers de personnes rencontrées, elles se sont inscrites dans la stratégie plus large de l’union populaire : convaincre porte par porte, quartier par quartier, ville par ville pour vaincre la résignation, redonner le pouvoir aux citoyens de tout changer et construire la riposte populaire.

🚐 Pour leurs dernières étapes, les #CaravanesPopulaires étaient à Chalon-sur-Saône et Clermont-Ferrand.



Après des milliers de portes toquées et des centaines d’échanges avec les habitants des quartiers populaires, le constat est sans appel : les conditions de vie sont de plus… pic.twitter.com/aK0HftXYz3 — La France insoumise (@FranceInsoumise) July 28, 2025

« Gaza : décider à moitié, c’est creuser un tombeau » – retrouvez les notes de blog de Jean-Luc Mélenchon des deux dernières semaines !

Le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l’État de Palestine, en septembre prochain. Une victoire morale pour la France insoumise et toutes celles et ceux qui défendent la reconnaissance de l’État de Palestine. Mais la question se pose. Pour qui ? Pour qui la France reconnaîtra-t-elle un État alors que les Palestiniens meurent les uns après les autres, bombardés, martyrisés, affamés par le génocide de Netanyahu ?

Le chef de l’État ne peut pas faire dans la demi-dénonciation du génocide. « Décider à moitié contre le génocide à Gaza, c’est creuser le tombeau des Palestiniens », écrit Jean-Luc Mélenchon. Embargo sur les armes livrées à Tsahal, suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, sanctions économiques contre les génocidaires au pouvoir en Israël… La France dispose de biens d’autres leviers diplomatiques.

Tel est le sens de la note de blog de de Jean-Luc Mélenchon du 25 juillet dernier que L’Insoumission a relayé dans ses colonnes et vous invite à consulter.

Si vous ne l’avez pas encore lue, vous pouvez également consulter l’autre note de blog de Jean-Luc Mélenchon de la semaine du 21 juillet : « L’été Duplomb-Handala ».

Enfin, ce 30 juillet, Jean-Luc Mélenchon a publié une autre note de blog intitulée « Les grands retournements », note d’analyse de la situation politique nationale et internationale que nous vous invitons à consulter en cliquant ici.

🔴📝 Les grands retournements



Retrouvez ma nouvelle note de blog à découvrir et partager. https://t.co/x84BZeBojf — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 30, 2025

Opposition à la loi Duplomb : la députée de la France insoumise Manon Meunier devant le Conseil constitutionnel ce mardi 29 juillet

Mardi 29 juillet, la députée insoumise Manon Meunier, hautement engagée sur les questions agricoles, était présente devant le Conseil constitutionnel pour défendre le recours de la France insoumise contre la loi Duplomb, loi « Pesticides » dictée par la FNSEA et passée en force par la Macronie, LR et le Rassemblement national.

Ayant d’ores et déjà récolté près de 2 100 000 signatures citoyennes sur une pétition portant sur son rejet, la loi Duplomb est combattue et dénoncée par la France insoumise depuis de longs mois.

L’audition de Manon Meunier devant le Conseil constitutionnel en est le prolongement : la France insoumise ne baissera pas les bras devant un tel passage en force mortifère pour l’environnement, la biodiversité, pour l’avenir des petites exploitations agricoles et pour la santé de millions de Françaises et de Français !

Audition au Conseil Constitutionnel contre la #loiDuplomb.



Oui la loi 🇫🇷 est mieux-disante, et nous le revendiquons !



Protégeons les agriculteurs de la concurrence internationale plutôt que de saboter la santé et l'environnement au nom des traités de libre-échange ! pic.twitter.com/2oQwii7oO7 — Manon Meunier (@ManonMeunier_UP) July 29, 2025

L’eurodéputée insoumise Manon Aubry en mission parlementaire au Brésil à la rencontre des forces vives de la résistance brésilienne au néolibéralisme : l’internationalisation de la lutte et des travaux de la France insoumise se poursuit

Le 22 juillet, dernier, la députée européenne LFI et Présidente du groupe The Left au Parlement européen Manon Aubry est partie en déplacement au Brésil pour une mission parlementaire officielle.

En sa qualité de première vice-Présidente de la commission Commerce international du Parlement Européen, Manon Aubry y a rencontré plusieurs responsables de la Gauche de rupture au Brésil, ministres, leaders nationaux du Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans Terre, plusieurs ONG, chercheurs et représentants de peuples autochtones.

Au centre des discussions, la question de la signature imminente de l’accord UE-Mercosur et de la mondialisation néolibérale, celle des enjeux environnementaux, agricoles et de dégradation des conditions de travail au Brésil et en Europe, celle de la pression des multinationales sur l’économie brésilienne.

Alors que le dialogue entre les représentants de la France insoumise au Parlement européen et les forces vives de la résistance brésilienne au néolibéralisme autoritaire est appelé à se poursuivre au cours des prochains mois, la présence de Manon Aubry et de la France insoumise au Brésil s’inscrit dans le déploiement mondial des relations et travaux du mouvement insoumis. Une internationalisation de la lutte que la France insoumise, autre voix de la France dans le monde, entend bien poursuivre et amplifier.

Rencontre avec nos camarades du Partido dos Trabalhadores, le parti du Président Lula.



Nous échangeons sur la situation politique au 🇧🇷 et en 🇫🇷 et sur nos combats communs contre la pauvreté et l'extrême-droite : les politiques de gauche de Lula ont permis de faire sortir plus… pic.twitter.com/SKUYi1cV6u — Manon Aubry (@ManonAubryFr) July 24, 2025

Du 17 au 24 août, retour des AMFIS et des AMFIS Jeunes, universités d’été de la France insoumise !

Du 17 au 24 août, retour des AMFIS et des AMFIS Jeunes, universités d’été de la France insoumise ! Conférences, ateliers diversifiés, cinéma, débats… Les universités d’été de la France insoumise, les AMFIS, reviennent du 21 au 24 août à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence !

Comme tous les ans, ce moment de retrouvaille et d’ouverture du mouvement insoumis s’annonce déjà comme un immense succès, le plus grand parmi les formations politiques du pays. Si vous voulez vous inscrire et obtenir plus d’informations pratiques, vous pouvez cliquer ici.

Réservés aux personnes de moins de 26 ans, les AMFIS Jeunes auront quant à eux lieu du dimanche 17 août au jeudi 21 août à Upie près de Valence. L’inscription en amont est obligatoire. Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations pratiques, vous pouvez cliquer ici.

Si vous êtes parents et souhaitez venir aux AMFIS avec vos enfants, un espace leur sera dédié avec garderie, activités ludiques et éveil politique. Plus d’information sur le site des AMFIS.

D’ores et déjà, nous vous invitons à découvrir le programme d’un parcours dédié aux élections municipales de 2026 dans lesquelles la France insoumise entend prendre toute sa part. Centré autour de plusieurs conférences pour construire un nouveau communalisme insoumis, il abordera des sujets tels que le bilan des élu·es insoumis·es, l’adaptation des villes au changement climatique, ou le féminisme communal.