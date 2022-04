Présidentielle : 71 soutiens de Jadot appellent à voter Mélenchon

L’occasion historique de voir la gauche écologiste et sociale au second tour ce dimanche, convainc dans les rangs de Yannick Jadot. Ce sont 71 militants d’Europe Écologie les verts (EELV) et de Génération.S qui appellent à voter Jean-Luc Mélenchon dimanche. Ces militants ne peuvent se résigner à un « déprimant » second tour Macron / Le Pen, rappellent que face au rapport du GIEC nous n’avons pas 5 ans à perdre, alors qu’un espoir existe pour que la gauche accède au second tour, ce qui permettrait « de remettre au centre du débat politique et médiatique l’urgence écologique et la justice sociale ».

71 soutiens de Yannick Jadot appellent à voter Mélenchon face à l’urgence climatique

Issu.es du pôle écologiste, militant.es d’une gauche écologiste et sociale, nous avons commencé à nous engager en politique en criant « plus jamais ça » au soir du 21 avril 2002, en participant aux manifestations contre les lois anti-sociales des années 2000 et 2010, ou aux marches pour le climat pour les plus jeunes d’entre nous.

Depuis quelques mois, nombre d’entre nous sont confrontés à un « blues militant » face à la situation dans laquelle la gauche s’est empêtrée, à cause, notamment, des stratégies et des querelles qui ont rendu l’union impossible.

Toutefois, face à l’urgence climatique, et au péril de l’extrême-droite, nous prenons, à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, la parole pour appeler à voter pour le candidat de gauche le plus à même de figurer au second tour.

Pourquoi une telle prise de position, qui nous expose au risque de subir les reproches de camarades ayant fait des choix différents ?

Parce que le GIEC vient encore de nous rappeler ce mardi la gravité de la situation et l’urgence de l’action. Pour garantir un avenir vivable, il nous faut agir maintenant ! Dans trois ans, il sera trop tard. Nous ne pouvons donc attendre cinq ans de plus !

Parce que nous ne pouvons nous résigner à assister à un second tour déprimant et dangereux opposant la droite libérale d’Emmanuel Macron à l’extrême-droite de Marine Le Pen, et dont nos idées seraient totalement exclues. Un tel second tour serait le plus dangereux de l’histoire de la Ve République, à en croire le climat politique actuel et les sondages récents. Nous refusons donc de laisser cette situation se produire, et de voir la gauche être absente du second tour pour la troisième fois en 20 ans sans avoir tout tenté pour l’éviter.

Parce qu’un espoir existe, à quelques jours du premier tour. Un « trou de souris » qui permettrait à la gauche de se qualifier pour le second tour, et de redevenir l’alternative à la droite libérale, se dessine. L’enjeu est important : notre camp, le camp du progrès, de l’écologie et de la justice sociale, pourrait disparaître durablement de l’échiquier politique en cas de disqualification dimanche prochain.

Parce que voir la gauche accéder au second tour permettra de remettre au centre du débat politique et médiatique l’urgence écologique et la justice sociale au lieu des logorrhées haineuses et rances qu’on nous promet. Si la gauche est au second tour, pendant deux semaines, nous parlerons de la planification écologique, du SMIC à 1400 €, de la retraite à 60 ans, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de la reconstruction du service hospitalier et d’une école de l’égalité et de l’émancipation, de la réouverture des services d’urgence et des maternités, du développement d’Ehpad publics n’ayant pas pour but de réaliser des profits sur les vies de nos aînés…

Pour l’ensemble de ces raisons, et malgré certaines divergences, nous, militant.es d’une gauche écologique et sociale, féministe et antiraciste, voterons pour Jean-Luc Mélenchon dimanche prochain, afin de faire de ce 10 avril 2022 un jour d’espoir.

Premiers signataires : 71 membres d’Europe Écologie les Verts (EELV) et de Génération.S. :

