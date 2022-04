Présidentielle : Mélenchon rassemble 25 000 personnes à Toulouse

Jean-Luc Mélenchon a rassemblé 25 000 personnes cet après-midi, place du Capitole à Toulouse, à une semaine du premier tour de l’élection présidentielle. Après les meetings de Lyon, Paris et Marseille, nouvelle démonstration de force de l’Union populaire. La place du Capitole de Toulouse était pleine à craquer pour écouter le seul candidat capable de déjouer un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Estimé à 16% dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon connait la plus forte dynamique de cette campagne présidentielle (+ 4 points en 2 semaines). Dans 7 jours, la gauche a toutes ses chances de se qualifier au second tour de l’élection présidentielle.