Victoire : le Conseil d’État suspend les nouvelles règles de calcul de l’allocation chômage

Victoire. La réforme de l’assurance-chômage qui devrait être appliquée le 1er juillet est suspendue par le conseil d’État après que ce dernier ait été saisi par plusieurs syndicats. Le projet du gouvernement était de rendre plus difficile l’accès à l’indemnisation pour les salariés alternant petits emplois et périodes d’inactivité. Cela passait par de nouvelles règles de calcul de l’allocation chômage plus défavorables aux personnes dans le besoin à un moment où la France traverse une crise économique et sociale qui ravage le pays.

Pour rappel, le gouvernement n’avait pas écouté les exigences des syndicats en 2018, imposant par décret en 2019 une modification du régime d’assurance-chômage. Le conseil d’État avait déjà suspendu ce décret en novembre 2020. Le gouvernement, entêté dans son idéologie, a persisté en proposant un nouveau décret, toujours dans l’optique de faire des économies sur le dos des plus pauvres. Fort heureusement, le conseil d’État a une nouvelle fois suspendu la sanglante guerre sociale menée par la macronie.