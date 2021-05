Dimanche, suivez le premier meeting en plein air de Jean-Luc Mélenchon – #MeetingAubin

Le dimanche 16 mai 2021 à 14h30, suivez en direct le premier meeting de campagne en plein air de Jean-Luc Mélenchon. Participez et réagissez avec #MeetingAubin.

Ce direct est également disponible dans une version accessible aux personnes sourdes et malentendants.

Après les deux premières séquences consacrées à la 6éme République, puis à la planification écologique , une troisième séquence s’ouvre consacrée au progrès social et humain. Celle-ci débutera avec la sortie du 3e cahier de l’Avenir en Commun, le Progrès Social et Humain, le 12 mai, ainsi que de ce premier meeting physique de campagne, qui se déroulera à Aubin dans l’Aveyron.

Pourquoi Aubin ? Le 6 Octobre 1869 une cinquantaine de mineurs se sont mis en grève pour demander le renvoi d’un chef de poste accusé de baisser les salaires. Le lendemain, plus de 400 d’entre eux ont décidé d’aller chercher les ouvriers des forges pour les rallier à leur cause. Le 8 octobre, c’est une foule de 1400 personnes, les mineurs, leurs femmes et leurs enfants qui se rendent à nouveau devant l’usine gardée par l’armée. L’armée a ouvert le feu faisant 14 morts et 22 blessés, dont trois ne survivront pas. Il était d’une évidence de tenir ce premier meeting de campagne dans ce lieu symbolique lié à l’emploi. Pour le bien de tous, un emploi pour chacun !