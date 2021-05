Affligeant : ce journaliste se ridiculise sans s’en rendre compte

Ce mercredi 12 mai, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de Julien Bugier, en théorie pour parler de la sortie de son nouveau livre, «Députés du peuple humain». Mais le «journaliste» a préféré poser une série de questions toutes plus absurdes les unes que les autres, relayant en particulier les obsessions actuelles de la fachosphère sur l’islam et la sécurité.

On a ainsi entendu Julien Bugier faire des transitions aussi ridicules que celle-ci : «Vous parlez aussi de l’écologie dans ce livre qu’on évoquait tout à l’heure, « Députés du peuple humain ». L’écologie, c’est un sujet de préoccupation des Français mais il y a aussi, ça ne vous a pas échappé, Jean-Luc Mélenchon, la sécurité». Pour la finesse, on repassera !

Le comble du ridicule atteint

Plus largement, l’interview a été ponctuée de remarques toutes plus absurdes les unes que les autres : «pourquoi un tel mépris ?», à propos d’EELV ; «on a l’impression, à chaque fois, que personne ne trouve grâce à vos yeux à part vous», sur le même sujet ; «François Mitterrand que vous adulez» ; «celui qui dit incarner « l’autre gauche »»… et ainsi de suite.

Le comble du ridicule a été atteint à deux reprises quand, alors que Jean-Luc Mélenchon expliquait qu’il y avait urgence à réparer les canalisations d’eau dans notre pays, Julien Bugier l’a interrogé pour savoir si «on formerait des réparateurs d’eau». Puis de nouveau quand, alors que le candidat insoumis à l’élection présidentielle expliquait que le CAC 40 gavait d’argent les actionnaire, le «journaliste» s’est mis à se faire l’avocat des «petits porteurs». À écouter pour rire… ou pour s’affliger du niveau des médias dans notre pays…