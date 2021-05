90% des Français pour la garantie d’emploi, proposition de loi des insoumis

Un plébiscite. Dans le cadre de sa niche parlementaire ce 6 mai 2021, le groupe parlementaire de La France insoumise (LFI) porte une proposition de loi pour la garantie d’emploi par l’État employeur en dernier ressort. Une proposition soutenue par 90% des Français selon une étude de l’institut de sondage Harris interactive publiée ce 5 mai. Une proposition révolutionnaire qui permettrait de créer des centaines de milliers d’emplois dans la bifurcation écologie et sociale de notre modèle économique.

La proposition est simple : l’État s’engage à proposer ou à financer un emploi à tout chômeur et toute chômeuse de longue durée qui souhaite travailler

Traverser la rue pour trouver un emploi ? La maxime d’Emmanuel Macron n’a jamais semblée aussi fausse. 6 millions de nos concitoyens sont au chômage. Plus de la moitié d’entre eux n’étant pas indemnisé. La crise que nous traversons aggrave encore un peu plus la situation. Nous faisons face à la vague de chômage la plus importante de notre histoire. Et que fait le gouvernement ? Il décide de s’attaquer aux… chômeurs, à travers sa réforme de l’assurance chômage qui devrait faire basculer plus d’un million de nos concitoyens dans la misère.

Face à l’ampleur du fléau, les députés insoumis Danièle Obono et Jean-Hugues Ratenon proposent une solution d’intérêt général, défendue par de nombreuses associations : la garantie d’emploi. Déjà expérimenté avec le dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée », la garantie d’emploi permettrait de financer des emplois pour répondre aux défis du siècle : la bifurcation écologique et sociale de notre économie. La proposition est simple : l’État s’engage à proposer ou à financer un emploi à tout chômeur et toute chômeuse de longue durée qui souhaite travailler. Au salaire de base du secteur public ou davantage.

87% des Français favorables à la garantie d’emploi

Restauration thermique des bâtiments, prise en charge des personnes en situation de dépendance ou enfants en bas âge, activité scolaires… Les besoins sont immenses. Ce qui manque, ce ne sont pas les besoins mais bien l’emploi tel que le définit le marché, c’est‑à‑dire le travail qui valorise le capital. Il s’agit donc de dépasser la dépendance au marché du travail et à la prédation du capital, en offrant une garantie d’emploi qui, de surcroît, contribuera à satisfaire des besoins non couverts par le marché et à engager la bifurcation écologique. Cette proposition d’intérêt général changerait la vie de centaines de milliers de nos concitoyens et permettrait de se retrousser les manches face au réchauffement climatique.

Une proposition soutenue par une immense majorité de Français. Et ce, quelque ce soit la proximité politique. C’est ce que nous révèle une étude de l’institut de sondage Harris interactive publiée ce 5 mai. À la question « Etes-vous favorable ou opposé(e) à ce que l’Etat garantisse un emploi à tout chômeur de longue durée qui souhaite travailler (notamment en lui proposant directement un emploi) ? », 87% des sondés répondent positivement. De 93% chez les insoumis et les verts à 85% chez les Républicains et les macronistes, la proposition suscite une adhésion bien au delà des clivages politiques. Pourtant la majorité macroniste devrait la balayer d’un revers d’un main. À contre-courant des défis de l’époque.



