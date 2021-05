ALERTE – Erdogan s’inspire de la loi sécurité globale pour empêcher de filmer les violences policières

Nouvelle offensive contre les libertés en Turquie. Les défenseurs des droits de l’homme viennent de mettre en lumière une circulaire transmise à la police turque. Celle-ci permet aux forces de l’ordre d’empêcher tout enregistrement audio ou vidéo de leurs interventions.

Les contours flous de cette circulaire inquiètent tout particulièrement les défenseurs de la presse puisque qu’elle empêcherait tout simplement les journalistes de prendre des images lors des interventions de police. À l’heure où les manifestations sont férocement réprimés dans le pays, cela ressemble bien à une nouvelle dérive autoritaire du régime du président Erdogan. Plusieurs juristes turcs ont d’ores et déjà souligné le caractères illégal et inconstitutionnel de cette circulaire passée en catimini et sans aucun vote préalable.

Cette interdiction n’est pas sans rappeler le controversé article 24 de la loi Sécurité Globale portée par le gouvernement d’Emmanuel Macron. Un article lui-aussi pointé du doigt par de nombreux journalistes et défenseurs des droits. Celui-ci a depuis été légèrement remanié au Sénat mais il prévoyait également d’empêcher la diffusion des images de visages de policiers.