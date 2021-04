Action Populaire : lancement de l’application

Le réseau social d’action de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, Action Populaire, est lancé aujourd’hui en application. Entretien avec Jill-Maud Royer, qui anime l’équipe qui a conçu ce nouvel outil.

Bonjour Jill-Maud, peux-tu nous expliquer ce qu’est Action Populaire ? Aujourd’hui, Action Populaire est le réseau social d’action de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Pour la première fois, il est disponible en application Android et Apple, directement téléchargeable sur les téléphones. Cela permettra à partir d’aujourd’hui d’utiliser plus facilement la messagerie incorporée au réseau social, et de recevoir directement les notifications de l’activité de son équipe de soutien.

Action Populaire est véritablement un réseau social : il est alimenté par les événements postés, et les discussions de ses membres. L’application permet à chacune et chacun de s’informer de tous les événements qui s’organisent dans un territoire, et évidemment des moments forts de la campagne.

Tout le monde peut utiliser Action Populaire ?

Oui, il suffit d’un téléphone ! L’application est ouverte à toute personne qui soutient la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ou qui est membre de la France insoumise. Toute personne qui veut s’impliquer dans la campagne peut rencontrer d’autres soutiens, rejoindre des équipes autour de chez lui ou de son lieu de travail, et suivre les actualités de ses équipes. N’importe qui peut aussi y créer sa propre équipe.

Pourquoi créer un réseau social de la campagne en plus des réseaux sociaux existants, comme Facebook ou Instagram ?

Les réseaux sociaux existant, et l’Internet en général, permettent de transmettre un message politique à tous les citoyens et les citoyennes qui les utilisent, et sont un terrain majeur de la bataille idéologique. Mais pour passer de la conviction à l’action, pour permettre aux personnes de rejoindre un mouvement collectif et de porter nos idées dans l’espace public, il est utile de disposer d’outils plus adaptés. Action Populaire traduit la forme nouvelle d’organisation que prend notre mouvement, la forme réseau. Chacune et chacun s’y implique à sa manière, librement, en fonction de ses envies et de son temps disponible.

C’est aussi une question d’indépendance. Action Populaire ne dépend pas des géants de la tech américains. L’application est entièrement développée par nos équipes, avec des technologies libres, et les données hébergées sur des serveurs en France. À l’heure où certains réseaux sociaux font leur propre loi et encadrent la liberté d’expression indépendamment de tout pouvoir judiciaire, il est important que nous soyons en capacité d’organiser notre action en toute indépendance.

Comment fait on pour installer Action Populaire ?