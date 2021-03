🔴ALERTE – Vaccins : 63% des Français pour la levée des brevets

Dans le cadre d’une étude réalisée à la demande d’Oxfam notamment, 63% des français sondés souhaitent la levée des brevets pharmaceutiques afin d’accélérer la vaccination sur l’ensemble de la planète. Selon Oxfam, les mutations du virus représentent une menace pour l’efficacité des vaccins sur le long terme.

Or, depuis plusieurs mois, une centaine de pays demandent à l’OMC de lever temporairement les droits de propriété intellectuelle afin d’accroître les capacités de production des vaccins à l’échelle globale. Scientifiques, intellectuels et personnalités de la société civile, soutiennent cette demande, malheureusement bloquée par les réticences des États les plus riches.

Proposant auprès de ses partenaires européens d’effectuer des redistributions de petites doses, insuffisantes, Emmanuel Macron enterre la question de la levée des brevets. Il assure le profit des entreprises pharmaceutiques au détriment de la santé de millions de personnes.