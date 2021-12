L’eurodéputée insoumise Manon Aubry lance le Prix des lobbies, un prix parodique pour dénoncer les pratiques de lobbying au niveau européen et leur influence sur la fabrique de la loi, véritable danger pour la démocratie. Les citoyens sont ainsi invités à voter jusqu’au 7 décembre pour les pires lobbies.

Manon Aubry alerte régulièrement sur les liaisons dangereuses entre le secteur privé et les institutions européennes. Elle a recensé plus de 100 liaisons dangereuses depuis le début de son mandat en 2019 ! Malgré la récurrence de ces scandales éthiques, l’Union européenne ne s’est toujours pas dotée d’une autorité indépendante de contrôle des lobbies.

Pantouflage, événements sponsorisés, portes tournantes, cadeaux aux eurodéputés, envoi d’amendements déjà rédigés, portes-tournantes… Ces pratiques de lobbying sont très courantes à Bruxelles et témoignent de la porosité entre les lobbies et les institutions politiques. On estime ainsi qu’il y aurait 37 000 lobbyistes à Bruxelles, soit plus de 52 lobbyistes pour chaque eurodéputé ! Chimie, énergie, automobile, armement, tabac, agriculture, pêche : tous les secteurs ont leur bataillon de lobbyistes qui dépensent des milliards d’euros pour influencer la fabrique de la loi.

Alors pour mettre la lumière sur ces pratiques, Manon Aubry a décidé de lancer un prix des lobbies et de présenter les pires pratiques de lobbying auxquelles elle a dû faire face depuis le début de son mandat : le Medef qui écrit la position de la France dans les négociations, les lobbies de l’agro-industrie qui manipulent les savoirs scientifiques, les lobbies anti-avortement qui envoient des foetus en plastique aux eurodéputés ou encore BlackRock qui conseille la Commission sur le “verdissement” de la finance. Les citoyens ont jusqu’au 7 décembre pour voter et désigner la pire magouille, le cadeau empoisonné, le greenwashing, la pantoufle d’or du Prix des lobbies. Les gagnants seront révélés lors d’une cérémonie de remise des prix le 9 décembre.

Le combat continue pour qu’enfin, l’éthique prime sur le fric !

Découvre les nominés du Prix des lobbies ici : lien

Votez pour le Prix des lobbies ici : lien