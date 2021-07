Alliance Le Pen, Orbàn, Salvini : la croisade contre les droits humains au sein de l’Union européenne

Ce vendredi 2 juillet 2021 Marine Le Pen a annoncé la signature d’une alliance inédite des forces d’extrême-droite du continent. Cette alliance réunit le Rassemblement national, la Lega italienne de Matteo Salvini, Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, le Fidesz de Viktor Orbán, le PiS de Jarosław Kaczyński, Vox de Santiago Abascal, le Vlaams Belang de Tom Van Grieken et d’autres partis d’extrême-droite tels que le FPÖ autrichien.

Cette alliance est le résultat d’un rapprochement entamé depuis le 1er avril 2021 lorsque les Premiers ministres hongrois et polonais, Viktor Orbán et Mateusz Morawiecki, se sont réunis à Budapest, en présence du président de La Lega italienne, Matteo Salvini. Les trois partis alors représentés sont tous au pouvoir dans leurs pays respectifs et se sont illustré par leurs attaques incessantes contre les droits humains : attaques systématiques contre les droits des femmes, des personnes LGBTI, des réfugié·es et migrant·es, des travailleuses et travailleurs, des partis et médias d’opposition.

La concrétisation aujourd’hui de cette alliance entre les principales forces d’extrême-droite, ultranationalistes et réactionnaires, est extrêmement grave : ensemble ils pourraient former l’un des plus importants groupes au Parlement européen (potentiellement devenir le troisième groupe le plus important en nombre avec quelque 117 eurodéputés) et par leur poids démographique (l’Italie étant la 3e puissance démographique de l’Union, la Pologne la 5e) exercer une influence importante au sein du Conseil de l’Union européenne.

Influence renforcée par la présidence slovène qui a débuté ce mois de juillet : en effet, le Premier ministre slovène, Janez Janša, est un allié de longue date de Orbán et du PiS. La prise de pouvoir de l’extrême-droite au niveau européen n’est pas un risque pour demain. La menace est déjà là. La croisade contre les droits humains en Europe a commencé.