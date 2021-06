ALERTE – Un général factieux tient des propos antisémites sur CNews

Antisémitisme en direct. Le général Delawarde, signataire d’une nouvelle tribune de militaires factieux publiée sur le site Place d’Armes ce vendredi 18 juin 2021, était l’invité ce vendredi midi de l’émission « Morandini Live » sur Cnews.

Le général Delawarde a déclaré en direct : « Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France ? Vous le savez bien. Qui contrôle le Washington Post, le New York Times, et BFMTV chez nous. Vous savez qui sont ces gens. Qui ? La communauté que vous connaissez bien. »