Euro : quand l’extrême droite trahit la France

En sueur. La température monte ce mardi 15 juin 2021. Ce soir à 21 heures, l’équipe de France lance son euro contre l’Allemagne à Munich. Et les favoris de la compétition ont décidé de faire passer un message. Face à la montée d’un climat nauséabond en France et à l’international, les bleus poseront genou à terre contre le racisme peu avant le coup d’envoi.

Et ça, l’extrême droite a du mal à le supporter. La fachosphère a lancé le hashtag #BoycottEquipeDeFrance, propulsé première tendance France sur Twitter ce mardi midi. Nouvelle preuve s’il en fallait que l’extrême droite n’aime pas les bleus. Et ce n’est pas nouveau. On se souvient du « black black black » d’Alain Finkielkraut à propos de l’équipe de France dès 2005.

L’extrême droite ne supporte pas la créolisation de l’équipe de France qui met sous le feu des projecteurs la créolisation de la société. Hantée par l’obsession du « grand remplacement », la fachosphère refuse d’admettre le visage multicolore du pays, symbolisé par le trio d’attaque des bleus : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Ce dernier polarise d’ailleurs deux camps.

D’un côté, les fans de foot (75%) et plus généralement la population française dans sa majorité (56%) qui soutiennent le retour de l’attaquant du Réal Madrid en bleu selon une étude de l’institut de sondage Ifop publiée ce 31 mai. De l’autre, les sympathisants du Rassemblement national (RN) qui s’opposent à 65% au retour de Karim Benzema en Équipe de France. Le contraste avec les sympathisants de La France insoumise (LFI) qui soutiennent le retour de Karim Benzema à 75% en bleu est saisissant.

L’extrême droite appelle donc à un « boycott de l’équipe de France » car nos bleus osent s’engager contre le racisme. Elle montre son vrai visage et frappe contre son camp par la même occasion. On peut en tirer une conclusion : l’extrême droite n’aime pas la France.

Cette provocation démontre une nouvelle fois que l’extrême droite se sent pousser des ailes dans le pays. En l’espace d’une semaine, un youtubeur ami d’Éric Zemmour a lancé un appel au meurtre des insoumis, un militant de l’extrême droite royaliste a giflé le Président de la République, un militant d’extrême droite a enfariné Jean-Luc Mélenchon lors d’une marche contre… l’explosion des idées d’extrême droite.

Mais l’essentiel est ailleurs : cette équipe de France est largement soutenue et s’avance comme favorite pour devenir championne d’Europe. Avec l’allégement des restrictions sanitaires et la réouverture des bars, le peuple Français va pouvoir vibrer ensemble. Débarrassé pour un temps de l’extrême droite.

Par Pierre Joigneaux.