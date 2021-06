Alerte à l’appel au meurtre – Communiqué de Jean-Luc Mélenchon

Une ambiance morbide et violente est entretenue contre les Insoumis et contre moi nommément. Cette fois-ci, il s’agit carrément d’appel au meurtre. Je viens de le signaler à Pharos et au commandant militaire du palais Bourbon.

J’appelle les organisateurs de campagnes flétrissantes – militants politiques et médias – à mesurer leurs responsabilités dans ce contexte. Que fasse réfléchir la vision de l’extrait que je publie ici. Elle vient d’un gros compte d’extrême droite, influent sur Youtube. C’est celui de « Papacito », promu comme étant celui d’un ami par Eric Zemmour il y a trois jours.

Attention, la violence de la scène peut choquer.

Jean Luc Mélenchon,

Député des Bouches-du-Rhône

Président du groupe parlementaire la France Insoumise