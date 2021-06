Atteindre le plein emploi – 3e Forum de l’Avenir en commun – #RevuePleinEmploi

Le lundi 31 mai, Clémence Guetté animait le 3e Forum de L’Avenir en commun consacré au progrès social et humain avec Jean-Luc Mélenchon, président du groupe «La France insoumise» à l’Assemblée nationale et candidat à l’élection présidentielle et trois invités : Gilles Raveaud (économiste), Véronique Riches-Flores (économiste) et Antoine Peillon (journaliste).

Cette émission était consacrée à la troisième revue programmatique de Jean-Luc Mélenchon consacrée au plein emploi. Pendant 1h30, les invités ont débattu des moyens d’atteindre ce plein emploi avec la garantie d’emploi, la relocalisation industrielle, la bifurcation écologique et le travail qu’elle nécessite, l’investissement public ou encore le partage du temps de travail.

Les invités ont également débattu des moyens de financer la bifurcation écologique et d’abord de la nécessité de récupérer l’argent qui échappe aux caisses de l’État par la fraude et l’évasion fiscales. Ils ont, enfin, abordé le sujet de la dette publique, dénonçant la panique que les libéraux essaient de répandre sur ce thème.

Pour vous procurer la 3e revue programmatique de Jean-Luc Mélenchon consacrée au plein emploi (2,5€) : https://www.seuil.com/ouvrage/le-progres-social-et-humain-jean-luc-melenchon/9782021482386

