La députée insoumise Bénédicte Taurine jetée au sol par la police

Ce jeudi 27 mai 2021 des agriculteurs de la Confédération paysanne ont investi la direction générale de Pôle Emploi, située dans le 20ème arrondissement de Paris. Une action pacifique pour dénoncer la nouvelle Politique agricole commune (PAC). L’objectif de cette action ? Entamer un dialogue avec le gouvernement et pourquoi pas être reçus à l’Élysée, pour exprimer leurs revendications : revalorisation du paiement sur les premiers hectares, une aide aux petites fermes et un plafonnement des aides.

Réponse violente de la police en réponse à une action pacifique de la @ConfPaysanne au siège national de pôle emploi pour une #PAC plus juste. Pour ma part j'ai été violemment jetée au sol suite à une charge de la police.https://t.co/7gCsfGbkYu — Bénédicte Taurine (@BenedictTaurine) May 27, 2021

La réponse du gouvernement ? Pluie de matraques et de gaz lacrymogènes. Une charge policière d’une extrême violence contre des militants pacifiques. La députée insoumise Bénédicte Taurine, présente sur place en soutien aux agriculteurs, a quant à elle été… violemment jetée au sol suite à la charge. La vision du « dialogue social » de la macronie. Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin et le préfet de police de Paris Didier Lallement sont en roue libre. La dérive autoritaire du gouvernement de plus en plus inquiétante.