Alerte info – Un ancien socialiste devient candidat Rassemblement national

Frédéric Bort, l’ancien directeur de cabinet et proche de Georges Frêches, figure socialiste et longtemps président de la région Languedoc-Roussillon se retrouve propulsé aux départementales tête de liste de l’Hérault pour… le Rassemblement National.

Après avoir dragué le parti présidentiel en vue d’une investiture LREM pour un siège de député en 2017, Frédéric Bort fait preuve d’un rare et grotesque opportunisme, du PS au RN en passant par LREM, il fallait oser.