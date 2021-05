Ruffin dénonce le programme économique du RN, copié-collé du libéralisme macroniste

À l’Assemblée nationale pour défendre la proposition de loi du groupe parlementaire de la France insoumise d’étendre le RSA dès 18 ans, François Ruffin tire à boulets rouges sur les similitudes entre le programme économique du Rassemblement National et de LREM.

« On voit à quel point sur le programme social et économique c’est une feuille de papier à cigarette entre le Rassemblement national et les macronistes. » Après cette déclaration, François Ruffin apporte des preuves : les deux partis veulent rembourser la dette, refusent de relever le SMIC ou encore refusent de lever les brevets sur les vaccins.



Ce jeudi 6 mai 2021, François Ruffin fini en s’adressant aux « jeunes de (son) coin » : « Ce que vous avez là-bas (il montre le banc du Rassemblement national), ça n’est juste qu’un variant du libéralisme. Ça n’est juste qu’un nouveau visage du macronisme à visage raciste. »