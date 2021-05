Mettons fin à la torture des thérapies de conversion

Depuis juin 2020, une proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion est prête. Elle a été déposée par Bastien Lachaud (LFi) et Laurence Vanceunebrock-Mialon (LREM), tout deux membres du groupe d’études « Discriminations et LGBTQIphobies dans le monde » créé et présidé par Bastien Lachaud.

Les thérapies de conversions ont pour but de convertir les personnes nées gaies, lesbiennes ou bisexuelles à l’hétérosexualité et les personnes trans à correspondre au genre qui leur a été assigné à la naissance. Ces « thérapies » sont des actes de tortures qui reposent sur la croyance erronée que les personnes LGBTI sont malades. Elles sont majoritairement perpétrées contre des jeunes de moins de 24 ans et provoquent des dégâts importants.



Le collectif de rescapé·es des thérapies de conversion « Rien à guérir » demande depuis dès mois au gouvernement et à Christophe Castaner, président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, de mettre à l’ordre du jour des discussions cette proposition de loi, seul texte efficace aujourd’hui pour éradiquer cette pratique de torture toujours légale en France !



Malgré une campagne médiatique importante, relayée sur leurs réseaux sociaux par plusieurs artistes, personnalités publiques et journalistes, le gouvernement fait la sourde oreille et est plus prompt à vouloir interdire l’écriture inclusive pour séduire la droite réactionnaire et La Manif Pour Tous !



N’hésitez pas à relayer cette campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RienAGuerir ! Vite interdisons les thérapies de conversion, véritable torture pratiquée par des charlatans obscurantistes !