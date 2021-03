Prise de parole de Jean-Luc Mélenchon au procès de Gaspard Fontaine, Militant insoumis et décrocheur de portrait d’Emmanuel Macron le mardi 23 mars 2021 à Amiens. C’est un procès boomerang qui s’ouvre aujourd’hui et qui pourrait fortement se retourner contre Emmanuel Macron et devenir celui de l’inaction climatique de ce gouvernement alors que les marches des jeunes pour le climat ont repris dans le pays.