Portrait – Stefano Palombarini, le théoricien politique qui rejoint Mélenchon

Stefano Palombarini est maître de conférences à l’Université Paris 8 et économiste. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’Italie et la France, fin analyste de la vie politique de ces deux pays, pour certains co-écrits avec l’économiste spécialiste du néolibéralisme Bruno Amable. L’Italie constitue en effet un laboratoire de la disparition de la gauche et sert de référence pour penser l’état des gauches françaises. Leur ouvrage L’Illusion du bloc bourgeois paru en 2017 permet de saisir avec précision la nature de la crise politique qui touche aujourd’hui la France. Stefano Palombarini a rejoint le Parlement de l’Union populaire. Portrait.

Stefano Palombarini : l’illusion du bloc bourgeois, la vitalité de former l’Union populaire

Le constat : les partis traditionnels de gouvernement, à savoir le Parti Socialiste et les Républicains en France ont progressivement abandonné les catégories populaires qui votaient pour eux puisque ces catégories étaient « réfractaires » aux réformes. Pour autant, il n’y a pas eu de création d’un nouveau bloc social dominant, à savoir “l’agrégation de groupes sociaux dont les principales attentes sont prises en compte par la coalition au pouvoir” (in Le Nouveau Monde). Ainsi, ces partis de gouvernement ne sont plus en mesure d’obtenir un soutien politique pérenne. La crise politique française pourrait en ce sens se résumer comme l’incapacité à former un nouveau bloc dominant.

Cette analyse a essaimé au sein du camp politique insoumis et donne une boussole : œuvrer à la formation d’un nouveau bloc, celui d’une gauche antilibérale fondée sur une alliance de classe. L’objectif de la stratégie d’«Union populaire » des insoumis.

Stefano Palombarini : un œil aiguisé sur Twitter

L’universitaire fait également partie des fins commentateurs politiques sur Twitter, qui égayera par ses traits d’esprits votre fil d’actualité tout en disséminant des éléments de sa théorie. Nous ne pouvons que vous conseiller de le suivre sur @StefPalomba.

Dans une primaire de toute la gauche, en plus de la gauche zemmour, de la gauche el khomri, de la gauche un peu de droite et de la gauche pecresse, il faudra compter avec la gauche taxi. https://t.co/KLN6NkCn3S — stefano palombarini (@StefPalomba) December 20, 2021

L’arrivée de Stefano Palombarini au sein du Parlement de l’Union populaire est une excellente nouvelle dans cette campagne ! Sa participation précieuse illustre que le programme porté par la France insoumise peut permettre de sortir de la crise politique actuelle. C’est encore une fois la preuve que notre programme est capable de créer une Union Populaire par la base. La victoire est à portée de main.

Par Marion Beauvalet.