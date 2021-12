Outre-mer : assez de mépris, il faut l’égalité !

Le 26 novembre 2021, j’ai soutenu la proposition de loi du groupe UDI pour l’égalité de traitement des fonctionnaires et militaires ultramarins, car c’est bien le moins que l’on puisse faire.

L’hypocrisie qui fait dire que tout va bien est délétère, alors que les droits les plus élémentaires sont bafoués quotidiennement :

– droit à l’eau

– droit à la santé

– droit à l’éducation

Les outre-mer n’ont pas à supporter cette alternance de paroles mielleuses et d’actes odieux, où face à la contestation sociale qui prend de l’ampleur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, le gouvernement n’a d’autre réponse que le GIGN et le raid, et une visite de 24h du ministre, une semaine après.

En Nouvelle Calédonie, le référendum d’auto-détermination va se tenir dans des conditions inacceptables, alors que le confinement est prolongé et la campagne n’a pu avoir lieu dans des conditions normales. 30 ans d’un processus négocié sont mis en péril par cette obstination.

Un tel mépris n’est pas acceptable.

Les outre-mer sont pourtant une chance. Ils sont même la matrice d’un universalisme républicain conséquent, celui qui prend acte de la créolisation de notre peuple.