Jean-Luc Mélenchon révèle le vrai bilan de Macron : il a ruiné l’État au profit des plus riches !

“On n’a pas trouvé trace du rebond de la suppression de l’impôt sur la fortune et de la flat tax dans les investissements. L’État s’est volontairement appauvri !”. Invité sur BFM Business, Jean-Luc Mélenchon a révélé la réalité sur le bilan de Macron.

En effet, la suppression de l’ISF et la création de la flat tax ont été un pur cadeau pour les riches aux frais de l’État, sans aucun bénéfice pour l’économie !

Dès son arrivée au pouvoir, le président des riches a en effet supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et instauré une “flat tax” : résultat, en moins d’un an, les 0,1% les plus riches ont vu leurs revenus exploser de +25% !

C’est le propre institut du gouvernement qui le dit : France Stratégie, rattachée au premier ministre, confirme dans son dernier rapport : “on ne détecte aucun impact sur l’investissement et les salaires” de la flat tax. Quant à l’ISF, même punition : “en étudiant la réforme symétrique de 2013, on ne voit pas d’impact sur l’investissement des entreprises”.

Tout cela pour qui et pour quoi ? Macron nous a vendu la “stimulation de l’investissement” et les emplois. Mais le ruissellement promis n’a jamais eu lieu. Ou plutôt à l’envers.