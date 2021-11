Centres polytechniques, garantie d’autonomie : les propositions de Jean-Luc Mélenchon pour l’enseignement professionnel

“Dans l’enseignement professionnel, vous avez des sections où 100% des jeunes doivent travailler le soir ou la nuit pour financer leurs études”, a affirmé Jean-Luc Mélenchon ce jeudi 4 novembre sur BFM Business. Une situation qui conduit trop souvent à l’échec ou à l’abandon.

“Pour ma part, il y aura 1000 euros pour chaque jeune qui s’inscrit dans l’enseignement professionnel à partir de la première année de l’enseignement professionnel”, propose-t-il pour faire cesser ce scandale.

“Je ne suis pas d’accord pour les écoles de formation intra-entreprise et intra-branche. Pour ma part, je crois au service public de l’enseignement professionnel” a-t-il affirmé.

Le candidat de l’Union populaire à l’élection présidentielle 2022 a ensuite développé sa proposition de créer des centres polytechniques partout en France.

L’objectif de ces centres sera de mailler le territoire national d’établissements intégrants lycée et enseignement supérieur, notamment afin de former les jeunes aux métiers d’avenir pour la bifurcation écologique et sociale de notre économie.

Des propositions concrètes et immédiates pour former la main d’œuvre indispensable à la bifurcation écologique et qu’elle redevienne une grande nation scientifique et productive.

Les chefs d’entreprise présents sur le plateau se sont inquiétés des difficultés à trouver des jeunes candidats à l’embauche et à la formation professionnelle. Jean-Luc Mélenchon leur a opposé un argument implacable : “Si on veut faire venir les gens dans les métiers en tension, je vous propose une solution simple : augmentez les salaires, améliorez les conditions de travail.”

“Il semblerait que vous ayez fait du très bon travail à l’époque”, a souligné un chef d’entreprise présent sur le plateau à propos du bilan de Jean-Luc Mélenchon comme ministre de l’enseignement professionnel sous le gouvernement Jospin.