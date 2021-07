Un Green New Deal pour faire (enfin) payer les plus gros pollueurs !

25 élus du monde entier lance un Green New Deal. À rebours du « paquet climat » de la Commission européenne, nouveau projet de faire payer la transition climatique aux plus pauvres (à l’image de la taxe carbone qui avait lancé le mouvement des gilets jaunes). L’objectif du Green New Deal ? S’attaquer à l’inverse à ceux qui détruisent la planète : les riches et les multinationales. Le moyen ? Un taux d’imposition minimal au niveau international de 25 %.

On ne s’attaquera pas au dérèglement climatique, sans s’attaquer aux inégalités. Les 10% des plus riches sont responsables de 50% des émissions de GES. À l’inverse, ce sont les plus pauvres qui vivent dans les passoires thermiques et mangent des lanières de cuir à Madagacsar du fait des sécheresses liées au dérèglement climatique.

Fin du monde, fin du mois, même combat. Le Green New Deal est donc un projet profondément social que lance 25 élus du monde entier, des États-Unis (avec Ilhan Omar, proche d’Alexandria Occasio Cortez) au Brésil, en passant par le Royaume-Uni et la France.

Le combat écologique et social n’est qu’un, le vert et le rouge sont inséparables, les responsables du réchauffement climatique sont aussi ceux qui accumulent et confisquent le capital, l’ennemi est commun : taxons enfin les profiteurs de crise et les plus gros pollueurs qui détruisent la planète et ses habitants.

Édito Manon Aubry pour l’insoumission.

#GreenNewDeal #FinDuMondeFinDuMois #EcologieEtSocial