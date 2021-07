AQC #66 : LA PLANÈTE BRÛLE, LES RICHES SE GAVENT, ET NOUS ON MONTE UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE !

On se retrouve pour le dernier AQC de l’année avant des vacances bien méritées !

Pour cette semaine, on revient sur Lytton qui brûle au Canada pendant que les 500 plus riches de France se sont enrichis de 30% pendant la crise. Les inégalités se creusent et la planète brûle, et nos dirigeants préfèrent encore faire confiance à la main invisible du marché plutôt que d’agir. Alors avec des députés du monde entier, nous lançons une coalition internationale pour un Green New Deal mondial. Je vous raconte tout ça !

*** Des petits liens sur notre grande alliance et le lien pour s’inscrire à la soirée de lancement en ligne :

Site : www.globalgreennewdeal.org

Lien d’inscription : https://bit.ly/3wBxfx1

