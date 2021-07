Victoire d’Huguette Bello à La Réunion : une leçon pour la France entière

Intervention de Jean-Luc Mélenchon sur Antenne Réunion au lendemain de la victoire d’Huguette Bello lors de l’élection régionale à La Réunion. Il a salué la victoire d’une femme «hors du commun» et un résultat qui permettra de défendre l’intérêt général et la vie des plus pauvres. Il a aussi souligné la «leçon de civisme» des Réunionnais qui ont participé davantage à cette élection que ne l’ont fait les citoyens hexagonaux. Il a, en revanche, dénoncé le manque d’intérêt des médias hexagonaux pour ce qui s’était passé dans les Outre-Mer, en particulier à La Réunion et en Guyane.